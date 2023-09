Juve | Giuntoli | 'Ci godiamo Chiesa | nuovo leader dello spogliatoio'

Giuntoli mette a segno un super colpo . La prima sconfitta in campionato ha lasciato il segno in casa Juve ntus. Il mercato di gennaio non è così ...

Se arrivasse infatti alla Continassa un'offerta da almeno 15 milioni di euro,potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di vendere a titolo definitivo l'estremo difensore ...Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell'area tecnica dell'Udinese, sullasul futuro di Samardzic. I dettagli Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Marte di Lazar Samardzic dell'Udinese. PAROLE - ...

Mercato Juve, Bargiggia fa i nomi: «Giuntoli segue tre profili» Juventus News 24

La Juventus sta per scendere in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Lecce, nella partita valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A. Il Football Director dei ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.