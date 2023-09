Juve | Bonucci svela | ' Ho parlato con Spalletti | mi ha detto cosa devo fare'

(Di martedì 26 settembre 2023) BERLINO (GERMANIA) - Nuova vita in Germania per Leonardoche in mente ha però sempre l'azzurro dell'Italia, quella passata dalla guida di Roberto Mancini a quella di Luciano. "Ci ho ...

Falsa partenza per Leonardo Bonucci in Bundesliga . Il difensore italiano aveva ben figurato all'esordio in Champions League di mercoledì...

Stephan Lichtsteiner , ex difensore della Juve ntus, ha parlato del rapporto di Leonardo Bonucci con i bianconeri Stephan Lichtsteiner , ex ...

BERLINO (GERMANIA) - Nuova vita in Germania per Leonardoche in mente ha però sempre l'azzurro dell'Italia, quella passata dalla guida di Roberto Mancini a quella di Luciano Spalletti . "Ci ho parlato due settimane fa - rivela il 36enne difensore ...Commenta per primo Leonardo, difensore dell'Union Berlino, durante un incontro con alcuni media tedeschi, tra cui ... Laera la mia vita , pensavo di giocare lì l'ultimo anno della mia ...

Bonucci non molla: "La Juve era la mia vita, rivoglio la Nazionale" - Sportmediaset Sport Mediaset

Bonucci: "La Juve era la mia vita, pensavo di chiudere lì la carriera. Ho parlato con Spalletti" TUTTO mercato WEB

Fagioli 6,5: prova a dare qualità, anche tra le linee se necessario. Ed è lui a trascinare la Juve nella ripresa (42' st Miretti s.v.: tiene, e aiuta a ripartire). Locatelli 5,5: oscilla sempre ...Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la Juventus batte il Lecce 1-0 tra le mura dell’Allianz Stadium. Ai bianconeri basta il tap-in di Milik al 57’ per strappare i tre punti contro i gialloro ...