Juve | Adani attacca Allegri e fa un elenco | 'Ecco tutti i giocatori che ha bruciato'

(Di martedì 26 settembre 2023) Il momento no in casafa discutere tifosi bianconeri e addetti ai lavori. Nell'ultima puntata della Bobo Tv, Lelehato...

La posizione di Chiesa alla Juve non è più così salda. A fare un punto sulla sua situazione è La Gazzetta dello...

L’ex difensore ha commentato l’inizio di stagione della Vecchia Signora e anche in quest’occasione tra i sostenitori c’è chi non ha preso bene le ...

Adani ha parlato dell’Inter, ma stavolta in maniera un po’ più particolare perché ha paragonato la squadra di Inzaghi alla Juventus. Le sue parole ...

Danielealla Bobo Tv ha commentato in modo duro il lavoro di Massimiliano Allegri e delle sue capacità comunicative Danielealla Bobo Tv ha commentato in modo duro il lavoro alladi Massimiliano Allegri e delle sue capacità comunicative. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE - "La secondadi Allegri: su 113 ...Sulle possibilità del Napoli di riconfermarsi campione d'Italia,aggiunge: 'Questo si fa fatica a dirlo, è appena cominciato il campionato. Diciamo che l'Inter è molto attrezzata, laè ...

Adani duro: "L'Inter ha preso Darmian e Acerbi a zero, la Juve Bremer a 50 milioni. E non sarebbe da... Fcinternews.it

Adani: “Juve depotenzia i giocatori: perché Bremer per 50 mln, Inter ha Darmian e Acerbi a 0 fcinter1908

L'ex centravanti italiano critico nei confronti del miste francese: 'Calciatori come Osimhen e Kvara non devi toglierli mai'.Intervenuto alla Bobo TV in onda su Twitch, Lele Adani è tornato a dire la sua su Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Ci sono tutti i presupposti.