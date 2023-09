Jorge Martin | “Disidratato già quando mancavano 8 giri alla fine”

(Di martedì 26 settembre 2023)si avvicina pericolosamente sempre di più a Pecco Bagnaia. Il secondo posto ottenuto al gran premio dell’India gli ha regalato altri punti importanti per aggiustare il gap e riaprire il discorso per il titolo. La gara però è stata tutt’altro che semplice: come ha riferito lui stesso ha dovuto fare i conti con la disidratazione che lo ha fatto sentir male una volta terminata la fatica. Di questo e molto altro ha parlato il pilota di Pramac nelle interviste digara.: “Erogiàbandiera a scacchi” (Credit foto – MotoGP.com)Queste dunque alcune delle parole diriprese da motorsport: “Dovete credermi...

Oltre a tutti gli argomenti sul duello, a questo punto " triello " per il Mondiale MotoGp 2023 , a tenere banco è ancora la vicenda relativa alla tuta aperta di. Un caso che sta facendo ...Un duro colpo per Bagnaia, un colpaccio per gli avversari, uno su tuttiMartín che guadagna ancora terreno e passa così da - 36 a - 13 in un solo weekend. Ma attenzione anche a Marco Bezzecchi :...

