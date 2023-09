Joe Biden arringa gli operai dell’auto in sciopero | «Ragazzi | meritate l’aumento» È la prima volta di un presidente Usa a un picchetto – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Ilamericano Joeha fatto visita oggi aglidel comparto automobilistico che da oltre 10 giorni manifestano in Michigan per ottenere migliori retribuzioni e più diritti. Megafono alla mano e cappellino da baseball in testa,hato – anche se per non più di un minuto e mezzo – la folla didella United Auto Workers (UAW), il più potente sindacato del settore. Una visita storica, considerato che maidi oggi unamericano si era unito a undi lavoratori, notano all’unisono i media americani. «, me l’avete sentito dire tante volte: non è stata Wall Street a costruire questo Paese, è stata la classe media, e i sindacati hanno costruito la classe ...