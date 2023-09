Jeda | «Lautaro Martinez emblema dell’Inter! Nei momenti difficili…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023)esalta, capitano e guida primaria della sua Inter. L’ex giocatore brasiliano poi rivela una differenza rispetto all’anno passatoa Tmw Radio sull’inizio dei nerazzurri: «Neidi difficoltà non va più nel panico come negli altri anni. L’Inter ha completato la squadra in estate, Thuram può rendere bene in una squadra come questa. Calhanoglu è fondamentale, maè l’. La fascia di capitano lo ha fatto crescere come consapevolezza. Sa trascinare la squadra ora». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...