Jeda | «Il Milan non deve andare dietro alle pressioni»

(Di martedì 26 settembre 2023), ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW circa il momento deldi Stefano Pioli nel campionato di Serie A, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW circa il momento deldi Stefano Pioli nel campionato di Serie A. PAROLE – «Il derby ha lasciato degli strascichi ovviamente, ma col Verona ha vinto e quindi la squadra vuol dire che c’è. Ilnon. Fa bene a mantenere un equilibrio e il miglioramento passa per Leao. Luimaturare ancora di più, essere consapevole della sua forza e che può fare la differenza».

... conducendo anche una straordinaria campagna in Coppa Italia , cedendo solo 2 - 1 contro il... 15 nuovi giocatori, tra cui Granoche, Meggiorini, Morimoto, Radovanovic,e Dellafiore . Dopo un ...

