Jacobs va via da Roma | si farà allenare da Reider L’allenatore è stato accusato di molestie

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Non un passato immacolato per il nuovo allenatore Marcelllo aveva detto, potrei lasciare. Detto fatto. Dopo aver chiuso il rapporto lavorativo con coach Paolo Camossi non si allenerà in Italia. L’annuncio l’ha dato lui stessi, ieri, 25 settembre, ai canali della Fidal. “Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana. Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani Brown e Marvin Bracy! Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi”. Leggi anche: ...