(Di martedì 26 settembre 2023) Mr.Cup, proprio lui, il giocatore inglese che ha segnato la storiagrande sfida. Sette volte consecutive in campo dal 1967 al 1979 quando non c'era chance per il vecchio continente (sei ...

Il 'Nicklaus -award'. Getty Il momento più alto della sua Ryder Cup giocata 'L'edizione ... La sua palla in green a otto metri, la mia al doppio della distanza: ho imbucatoputt lungo da ...percorso obbligato che incanta da secoli e che parte da Salerno (Vietri sul mare, famosa per ... Qualcuno ricorda ancora le passeggiate diKennedy , con quella camicia a quadrini bianchi e ...

Jacklin e quel putt “regalato” da Nicklaus: “È lo spirito della Ryder” La Gazzetta dello Sport

Ryder Cup, la storia della competizione di golf che si giocherà a ... L'Ultimo Uomo

L’inglese siglò nel 1969 il primo pari della storia con un colpo concesso da 70 centimetri. E oggi un premio porta il nome dei due protagonisti di allora ...C'è stato un tempo in cui la Ryder Cup non era la sfida Europa-USA. Un tempo neanche troppo lontano, a dire la verità: gli anni, però, iniziano a passare da quel 1979 in cui si ebbe la svolta. In orig ...