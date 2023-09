Italvolley | finisce l’era Mazzanti e arriva Velasco?

(Di martedì 26 settembre 2023) Sembrerebbe una questione di giorni Sembra che sia giunta al capolinea l’avventura di Davidesulla panchina della Nazionale italiana femminile di volley e siata l’ora di. Fatale il quarto posto all’europeo 2023 ma soprattutto il mancato pass per Parigi 2024 (anche se c’è ancora una speranza in base al ranking). In discussione, inoltre, le sue scelte per le convocazioni con le esclusioni, solo per fare dei nomi di Bosetti, De Gennaro e per il preolimpico di Egonu. Secondo varie testate e Gazzetta dello Sport, sarebbero già stati avviati i colloqui con Juliol’allenatore della Generazione di Fenomeni al momento all guida della formazione di serie A di Busto. Manca però l’ufficialità ch dovrebbere dopo la conclusione del torneo di preolimpico maschile con il ...

Un’unica sconfitta contro gli Stati Uniti venerdì sera, per il resto solo vittorie, ma non ancora sufficienti a garantire alle azzurre di Mazzanti di strappare il pass olimpico Parigi 2024. Per ...Torneo Preolimpico di volley femminile: l'Italia di Myriam Sylla ha superato 3-1 la Thailandia con estrema fatica: ora tocca alla Colombia per accorciare la distanza dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ...