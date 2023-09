Italvolley femminile nella bufera Clamoroso Velasco smentisce la Fipav | Nessuno mi ha contattato per l' incarico di ct

(Di martedì 26 settembre 2023) "Questa mattina mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi come nuovo allenatore della nazionale italiana. Peccato chemi abbia mai, nemmeno telefonicamente, per propormi questo. Questa situazione mi mette in difficoltà anche nel lavoro che sto svolgendo attualmente e mette in difficoltà anche la società UYBA Volley Busto Arsizio...

Non si placa la sequenza di sfortunati eventi attorno all’ Italvolley femminile . Dopo le tante polemiche che si sono trascinate a seguito ...

Vince e resta in corsa per andare a Parigi la nazionale femminile di pallavolo . Nella sfida valida per la sesta giornata del torneo di ...

“Abbiamo sprecato qualcosa sempre nei finali di set peccando in lucidità nei momenti clou. Loro invece hanno fatto bene in quelle situazioni ...

Sarà Julio Velasco il nuovo allenatore del l'Italvolley femminile che non ha ancora gettato alle ortiche tutte le speranze di agganciare le Olimpiadi ...

Non potrà probabilmente essere definita una breaking news, dato che i rumors a riguardo circolano ormai da un po’ di tempo , ma dopo la mancata ...

Sempre dalle colonne della Gazzetta si parla di attesa per l'ufficialità della successione tra Mazzanti e Velasco , si dovrà infatti attendere il ...

... le ragazze dell'hanno mancato la qualificazione alle olimpiadi di Parigi 2024 e per il ... Il bilancio stagionale della nazionaleè senz'altro negativo ". E quindi, cosa accadrà ...L'esonero di Davide Mazzanti da Ct dell'pare un passaggio non ancora formalizzato ma già deciso: la verità è che nessuno ha ...non sarà più il commissario tecnico della nazionaledi ...

Via Mazzanti, per la sua sostituzione una rosa di cinque o sei candidati tra cui Velasco: lo annuncia il presidente della Federvolley, Manfredi."Julio Velasco è una delle 5-6 ipotesi che stiamo valutando per la nazionale femminile". Il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi conferma l'addio di Davide Mazzanti alla guida delle azzurre.