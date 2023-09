Italvolley femminile | è tempo di rivoluzione | Julio Velasco pronto a prendere il posto di Mazzanti

(Di martedì 26 settembre 2023) Non potrà probabilmente essere definita una breaking news, dato che i rumors a riguardo circolano ormai da un po’ di, ma dopo la mancata qualificazione olimpica tramite il torneo di Lodz, l’è pronta a cambiare commissario tecnico. La Gazzetta dello Sport ne è sicura e fa anche il nome del sostituto di Davide: sarà. RANKING AGGIORNATO IN VISTA DI PARIGI FORMULA E REGOLAMENTO: CHI SI QUALIFICA A PARIGI 2024 VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO Uno degli allenatori più vincenti nella storia della pallavolo italiana avrà a quanto pare una nuova possibilità di portare a casa quell’oro Olimpico che finora gli è sfuggito nelle precedenti esperienze alla guida della Nazionale. Prima c’è da ottenerla, la qualificazione Olimpica, ...

Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla finale degli Europei 2023, la Nazionale italiana femminile di volley non riesce a centrare ...

Vince e resta in corsa per andare a Parigi la nazionale femminile di pallavolo . Nella sfida valida per la sesta giornata del torneo di ...

“Abbiamo sprecato qualcosa sempre nei finali di set peccando in lucidità nei momenti clou. Loro invece hanno fatto bene in quelle situazioni ...

ipotesi Velasco ...... per permettere alla nazionaledi tornare ai vertici del volley mondiale". Come dire che il nuovo corso è già cominciato. A parte le suggestioni storiche legate al nome di Velasco, la ...

Dagli studi di Newsicilia.it va in onda la seconda puntata di "Dipende tutto dall’alzata – Speciale Qualificazioni Olimpiche". Commenti e analisi sulle ...Il ct in uscita ha rivoluzionato il team però molte scelte non hanno reso. Velasco porterebbe in dote il carisma che serve per ridare lo slancio ...