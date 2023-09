Italia femminile | Soncin | “Orgoglioso di ciò che ho visto in campo”

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Andreaha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sconfitta dell’contro la Svezia nella Women’s Nations League. “Sono estremamente contento edi quello che hooggi in, le ragazze hanno giocato alla pari se non meglio della Svezia, abbiamo fatto 10 conclusioni verso la porta, siamo stati a lungo nella loro metàrischiando poco o niente”. Il Ct ha poi concluso: “Il percorso è iniziato in maniera estremamente positiva e il gruppo ha confermato di avere un grande atteggiamento. L’esempio lampante è quello di Gama, entrata a fine match per una situazione di emergenza. Si è fatta trovare pronta e questi sono gli esempi migliori per più le giovani”. SportFace.