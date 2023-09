IT-alert | oggi test in Abruzzo e in Trentino | cos’è e cosa fare

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Dopo l’ultimoin Valle d’Aosta e Veneto,martedì 26 settembreIT-in. Domani, mercoledì 27 settembre, la prova si ripeterà con le stesse modalità e alla stessa ora in Lazio e Liguria. Ilnel Lazio era stato inizialmente programmato per il 21 settembre ma è stato rinviato per l’allerta gialla per temporali prevista sulla regione in quella giornata. Intorno alle 12 sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno in, nella Provincia Autonoma di Trento e nelle aree limitrofe, arriverà un messaggio diIT-. In seguito alla ricezione del messaggio di, o a maggior ragione nel caso in cui tale ...

Difficile che qualcuno non lo sapesse, dato che il test di It-Alert in Lombardia di oggi era stato ampiamente annunciato nei giorni scorsi. oggi ...

Sembra strano che un test per le emergenze salti in occasione di possibili disagi proprio per maltempo , ma è comprensibile ed era previsto potesse ...

Dopo l'ultimo test in Valle d'Aosta e Veneto,martedì 26 settembre test IT -in Abruzzo e Trentino. Domani, mercoledì 27 settembre, la prova si ripeterà con le stesse modalità e alla stessa ora in Lazio e Liguria. Il test nel Lazio era ...È programmato per mercoledì 27 settembre, alle ore 12, il test IT -nel Lazio. Lo ha annunciatola Regione in una nota. La prova del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale era prevista per il 21 settembre, ma rinviato a causa del maltempo. Nelle altre ...

IT-alert, oggi test in Abruzzo e in Trentino: a che ora e a cosa serve Adnkronos

IT-Alert, oggi in Abruzzo e Trentino il messaggio di test: l'orario, il ... Fanpage.it

Oggi, martedì 26 settembre, è previsto in Abruzzo e Trentino il nuovo test del sistema di allarme IT-Alert. Alle 12:00 tutti i telefoni suonano e ricevono un messaggio che invita a compilare il ...LATINA – Il messaggio di Test IT Alert arriverà a tutti i telefoni cellulari del Lazio mercoledì alle 12. E’ stata dunque fissata la nuova data per il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutt ...