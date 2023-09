IT-alert | oggi test in Abruzzo e in Trentino | cos' è e cosa fare

(Di martedì 26 settembre 2023) L'Aquila - Dopo l’ultimoin Valle d’Aosta e Veneto,martedì 26 settembreIT-in. Domani, mercoledì 27 settembre, la prova si ripeterà con le stesse modalità e alla stessa ora in Lazio e Liguria. Ilnel Lazio era stato inizialmente programmato per il 21 settembre ma è stato rinviato per l’allerta gialla per temporali prevista sulla regione in quella giornata. Intorno alle 12 sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno in, nella Provincia Autonoma di Trento e nelle aree limitrofe, arriverà un messaggio diIT-. In seguito alla ricezione del messaggio di, o a maggior ragione nel caso in cui tale messaggio ...

(Adnkronos) – Dopo l’ultimo test in Valle d’Aosta e Veneto, oggi martedì 26 settembre test IT-alert in Abruzzo e Trentino . Domani, mercoledì 27 ...

Tocca ad Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento mettere alla prova il sistema nazionale per le emergenze via cellulare. Il Lazio , che aveva ...

, alle ore 12 del 26 settembre , il messaggio di test di IT -per le emergenze comunicate attraverso la rete cellulare sarà inviato in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento . I ...Dopo l'ultimo test in Valle d'Aosta e Veneto,martedì 26 settembre test IT -in Abruzzo e Trentino. Domani, mercoledì 27 settembre, la prova si ripeterà con le stesse modalità e alla stessa ora in Lazio e Liguria. Il test nel Lazio era ...

IT-alert, oggi test in Abruzzo e in Trentino: a che ora e a cosa serve Adnkronos

IT-Alert, oggi in Abruzzo e Trentino il messaggio di test: l'orario, il ... Fanpage.it

Ieri lo sviluppatore immobiliare ha reso noto di non poter emettere nuovi bond a causa di un’indagine che ha travolto la sua controllata Hengda Real Estate Group.Come si ferma l'allarme E' possibile non riceverlo Funziona anche se il telefono è spento Cosa succede se squilla mentre sono alla guida Questa e altre domande (e risposte) in vista della sperimen ...