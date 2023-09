Irruzione e spari in sala biliardo | bilancio drammatico | indagini in corso

(Di martedì 26 settembre 2023)in una, ilè a dir pocoinda parte delle forze dell’ordine Un terribile episodio di cronaca che arriva direttamente dalla provincia di Prato. Precisamente da una. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che c’è stata una sparatoria. Ilè di due persone uccise. Entrambi sono di origine cinese, anche se non sono state rese note le loro generalità. La loro età dovrebbe essere tra i 35 ed i 40 anni. Quello che si sa è che sono stati uccisi con un colpo di pistola alla testa. Il tutto si è verificato nella tarda serata di ieri, in unaa Mezzana. ...

San Cipriano Picentino . Paura a San Cipriano Picentino dove nella tarda mattina si è verificato un tentativo di rapina ai danni di una gioielleria. I malviventi hanno fattonell'attività e hanno minacciato il titolare, chiedendogli di consegnare il bottino. L'uomo, però, ha reagito e ne è nata una colluttazione che avrebbe coinvolto anche altre persone presenti ...L'fu molto strumentalizzata dai giornali e il binomio ' capellone = contestatore ' o ' capellone = tossico ' entrò nella visione comune. Da quel momento, molte famiglie temettero per l'...

In Kosovo un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel ...

Kosovo, commando uccide un poliziotto al confine RSI.ch Informazione

25 aprile (Italia) Settembre 1943, un mese di rivolte: l’opposizione al regime tesse la tela, il popolo in armi caccia i nazifascisti. Ma nel dopoguerra si afferma il racconto dell’insurrezione senza ...I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti a Pietradefusi per il decesso di un 56enne di San Giorgio del Sannio (BN). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in ...