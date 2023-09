Io | Stefano e la sclerosi multipla | la leggerezza | la pesantezza

Katia Di, da sei anni ospite dalla residenza Vada Sabazia per una forma dimultipla, non può uscire dalla stessa residenza se non assistita dal marito, pur potendosi muovere da sola ...CoordinatoreDe Lillo , vicepresidente ordine dei medici e odontoiatri Roma. L'iniziativa ... per scopi e malattie specifiche come lamultipla, sotto controllo medico. In una società ...

Io, Stefano e la sclerosi multipla: inaccessibilità al quadrato Vanity Fair Italia

Parkinson, sclerosi multipla, ictus e altre malattie neurologiche: si possono prevenire e come I consigli... Corriere della Sera

Oggi molte patologie del sistema nervoso possono essere evitate. Campagna di informazione dei neurologi Sin sui social dal 22 settembre: prendersi cura del proprio cervello anche con sane abitudini di ...Giornate Europee del Patrimonio 2023 apertura notturna straordinaria sabato 23 settembre dalle ore 21:00 alle ore 24:00.