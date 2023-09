Intermania | Arnautovic si spacca e Morata spacca | ‘colpa’ di Pavard | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 settembre 2023) 2023-09-25 22:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Give me five. A una settimana dalla cinquina rifilata al Milan nel derby, a Empoli l’Inter ingrana la quinta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato come era riuscita a fare soltanto altre tre volte nella storia con Helenio Herrera nel 1966, Roberto Mancini nel 2015 e Antonio Conte nel 2019, senza mai vincere lo scudetto. La squadra di Inzaghi (l’unica ancora imbattuta in questa stagione tra i 5 maggiori tornei europei, visto che il Manchester City ha perso la supercoppa inglese) resta così a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A a +3 sul Milan, + 7 sul Napoli campione d’Italia e con 5 punti di vantaggio sulla Juve, sconfitta sul campo del Sassuolo, prossimo avversario dei nerazzurri mercoledì sera a San Siro. GATTI ALLA MATERAZZI – Il clamoroso autogol del difensore bianconero Gatti fa ...