Interessi su 8 milioni in buoni fruttiferi dell’85? Pazzesco il montante incassato

Leggi su blowingpost

(Di martedì 26 settembre 2023) Non sono poche le famiglie italiane che nei cassetti conservanosottoscritti negli anni Ottanta. Probabilmente molte di esse ogni tanto si saranno chieste quanto potrebbero ricavarne se decidessero di liquidarli oggi. Ovviamente il modo di saperlo c’è e consiste nel consultare il sito della Cassa Depositi e Prestiti, piattaforma sulla quale c’è questo apposito strumento di conteggio che può darci la risposta con pochi clic, basta che gli forniamo i dati essenziali, come per esempio l’ammontare del capitale sottoscritto, la serie del buono, la data di sottoscrizione. I rendimenti deisottoscritti negli anni Ottanta erano piuttosto elevati e in linea di massima se decidiamo di liquidarli oggi possiamo ricavarne anche un discreto gruzzoletto. Niente di trascendentale, ma nemmeno ...