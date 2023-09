Inter-Sassuolo | probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Leggi su europa.today

(Di martedì 26 settembre 2023) Non vuole fermarsi, l'di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo aver ottenuto 15 punti nelle prime cinque gare, andranno a caccia della vittoria anche nella sfida contro il, in programma mercoledì 27 settembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la sesta giornata del campionato di...