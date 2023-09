Inter-Sassuolo | Inzaghi ruota ancora | la probabile formazione – Sky

(Di martedì 26 settembre 2023) Perha in mente nuove rotazioni. Di seguito lanerazzurra lanciata da Sky Sport 24.– Domani sera l’ha la chance di mettere in fila la sesta vittoria consecutiva dall’inizio di campionato. Simoneha a disposizione numerose pedine su cui fare affidamento e da poter utilizzare per alternanze utili a fronteggiare il fitto calendario. Secondo Sky Sport 24 insarà il turno di Henrikh Mkhitaryan e di Matteo Darmian per riposare. Tornano dal 1?, invece, Stefan De Vrij e Nicolò Barella. Attacco forzatamente invariato, invece, vista l’emergenza dopo l’infortunio di Marko Arnautovic. Di seguito il punto sulla ...

A San Siro, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...L'arriva lanciatissima alla sfida infrasettimanale con il. I nerazzurri sono riusciti a fare bottino pieno fino a questo momento in campionato e non hanno alcuna intenzione di fermarsi ...

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - "Ci attende la quarta partita in 10 giorni con tanti giocatori reduci dagli impegni con le nazionali che hanno avuto ...L'infortunio di Caprari richiede un intervento che lo terrà fuori per quasi tutta la stagione. Per il Monza torna caldo un nome dal mercato degli svincolati.