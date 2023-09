Inter-Sassuolo | Dionisi valuta Consigli Staffetta in formazione – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023) Domani alle 20.45 si gioca, match del turno infrasettimanale di Serie A.studia lada opporre alla capolista, con il dubbio legato a. IN BILICO – Perci sarà anche Andrea? Il portiere, nato a Milano e molto spesso decisivo contro i nerazzurri, si è infortunato al mignolo di una mano prima della partita di Frosinone. Nelle ultime due giornate ha giocato al suo posto Alessio Cragno, preso dal Monza. Stando alladel Corriere dello Sport, sarà ancora lui il titolare:dare, ma per ora inserito fra gli indisponibili in. Possibile unain ...