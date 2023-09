Inter | record di vittorie a un passo | così Inzaghi zittisce i gufi

Inter prima e a tratti primissima in Serie A ma non bisogna prendere sottogamba l’impegno in casa del fanalino di coda Empoli . La squadra di Inzaghi ...

Missione compiuta. A Empoli, l’ Inter ha vinto tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia ,...

Fabio Ravezzani ha parlato dell’Inter a seguito della scorsa stagione in cui è arrivata in finale di Champions League. IL vero problema – Queste le ...

, nessuno sbraccia o urla. E Inzaghi vuole eguagliare Herrera, Mancini e Conte Così facendo, la squadra rischierebbe di fare il vuoto in classifica già alla sosta di ottobre. Dovrà farlo, però, ...I bianconeri sono la prima società italiana, al dodicesimo posto, seguiti da(14ª), Milan (15°... perché il valore complessivo dei club a gennaio 2023 supera del 30% il precedenterilevato ...

Inter, jackpot Champions e incassi record. Così il rosso va giù: -85 milioni La Gazzetta dello Sport

Inzaghi a caccia di un nuovo record. L’Inter può firmare la miglior partenza di sempre fcinter1908

Dalla piscina arrivano 5 medaglie (1 oro, 3 argenti e 1 bronzo) e 3 record italiani per Helene Giovanelli, in particolare a livello individuale ottiene l’argento nei 100 percorso misto con 1.07.86 ...La stagione “perfetta” in termini di biglietteria spinge i conti dell’Inter. Nella annata 2022/23 infatti i nerazzurri hanno disputato 28 partite in casa tra campionato, Coppa Italia e Champions Leagu ...