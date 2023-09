Inter Miami | Messi già pensa al ritiro? 'Potrei diventare direttore sportivo'

Il campione del mondo si ferma nuovamente per un problema muscolare. Critiche sul Tata Martino per l'impiego della Pulce a una settimana dalla finale ...

L’ultima battaglia in Florida della stagione regolare della MLS 2023 avrà notevoli implicazioni per i playoff dell’ Inter Miami , che si recherà ...

Le parole dell'allenatore, pessimista riguardo il fuoriclasse argentino: "Ha una cicatrice che gli dà fastidio, non so bene cosa..."

...00 Tenerife - Espanyol 21:00 SUDAFRICA PREMIER LEAGUE Polokwane - AmaZulu 15:00 TURCHIA SUPER LIG Hatayspor - Trabzonspor 19:00 USA MLS Orlando City -01:30 Austin FC - Los Angeles Galaxy ...Ad aprire il programma sarà la Major League Soccer con Orlando City -e con Austin - LA Galaxy, intervallate da Banfield - River Plate. Chiuderà il programma il massimo campionato ...

Finale US Open Cup: dove vedere l'Inter Miami di Messi contro ... DAZN

Messi, infortunio muscolare durante Inter Miami-Toronto Sky Sport

L’artista statunitense frequenta Milano ormai da 15 anni e non ha nascosto la sua passione per i colori nerazzurri.Orlando City ed Inter Miami pareggiano per 1-1 all’Exploria Stadium nella sfida di MLS 2023. Finisce in parità il derby della Florida con due reti segnate nella ripresa. I rosanero sono senza Messi, A ...