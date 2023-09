Inter | il CdA approva il bilancio | rosso di 85 milioni Rispettati i i paletti del Fair Play finanziario | 'Escluse sanzioni'

Viale Mazzini in imbarazzo: la scelta di contrattualizzarlo sarebbe rischiosa perché attirerebbe molte critiche, ma non si vuole dare l’idea di ...

I conti sono in crescita e l' Inter sta meglio a livello economico nonostante una proprietà in bilico e le tante, tantissime, voci...

L'quest'oggi si appresta ad approvare il bilancio 2022/2023 e, come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è un miglioramento rispetto a dodici mesi fa. Come prevedibile, la finale raggiunta in ...OGGI IL- Oggi si riunirà a Milano il Consiglio di Amministrazione del club che si occuperà ... ROSSO IN DISCESA - L'aveva chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un passivo importante da - ...

Inter, il CdA approva il -80 milioni. Cessione club un binario parallelo Tuttosport

Non solo problemi in attacco per l’Inter, ma c’è apprensione anche sulla fascia destra, dove il rientro di Cuadrado sembra essere più complicato del previsto. Il colombiano è assente da dopo la sosta ...L’Inter ha cominciato con un filotto di vittorie che ha visto anche un solo gol subito. Sommer è stato superato solo da Rafael Leao nel derby, e domenica si è aggiunto pure Pavard. Che, secondo il Cor ...