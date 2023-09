Inter | i tifosi aiutano Zhang e il bilancio Altro sold-out? – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023) Idell’continuano a confermare un attaccamento più che unico al club. I numeri sono la prova dell’amore delle persone per i colori nerazzurri. Da Sport Mediaset arriva una notizia. PREVISIONI – Oltre 72mila presenze previste a San Siro per-Sassuolo.picco che probabilmente verrà raggiunto dainerazzurri che non smettono di seguire la propria squadra. Questi datie non poco anche ilapprovato da Stevencon 80 milioni di euro di passivo. Ci sono stati i 100 milioni della Champions League, la riduzione del monte ingaggi, i paletti rispettati del Settlement Agreement della Uefa, i nuovi sponsor, eppure un grande impatto lo hanno avuto anche i. Nessun club in Italia ha mai ...