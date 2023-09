Inter | Dimarco è tra i top in Europa | il dato

Il futuro societario dell’Inter è in grande evoluzione con Zhang che potrebbe a cedere Investcorp. Ne parla l’ex AD nerazzurro Paolillo . Le sue ...

Dimarco ha conquistato l’Inter , con il duro lavoro e con una scalata che in pochi possono vantare. Perciò il paragone è da brividi. soluzione E ...

Dimarco è stato decisivo in Empoli-Inter e il suo gol ha portato la quinta vittoria consecutiva ai suoi compagni e a Simone Inzaghi. È stato perciò ...

Federico Dimarco simbolo della nuova Inter: adesso per lui è pronto il rinnovo del contratto. Tutti i dettagli in merito Tutto pronto per il ...