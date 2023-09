Insegnante aggredita dai genitori di un alunno | schiaffi in faccia e un portapenne lanciato

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’, per cause in corso di accertamento, è stataconine il lancio di undi metalle questa mattina in una scuola dell’infanzia in via Cariteo, a Napoli daidi un. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli. L’– 59 anni – è stata medicata nell’ospedale San Paolo. Per lei shock emotivo e contusione cranica con 5 giorni di prognosi. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. Immagini di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

