Inquinamento atmosferico | in Europa “Prigionieri dello smog che uccide” | L’inchiesta del Guardian

L’inquinamento atmosferico è la più grande minaccia per la salute globale, più letale del fumo , dell’alcol e persino della malnutrizione infantile. ...

Sono più di 5.800 i morti nel 2019, fra bambini e adolescenti di Europa e Asia centrale , per cause legate all’inquinamento atmosferico. La maggior ...

Il 98% della popolazione europea respira aria tossica. È impietoso il quadro del Guardian in seguito a un’inchiesta sulla qualità dell’aria nel ...

... è stato visto come un referendum sull'Ultra Low Emission Zone (Ulez) di Londra, una politica voluta dal sindaco laburista Sadiq Khan per ridurre l'. L'Ulez è diventata una ...... il progetto del programma europeo Uia (Urban Innovative Actions) che ha l'ambizioso obiettivo di ridurre l'del 25% in tre anni nella città estense. Le infrastrutture, ...

Biossido di azoto (che si spigiona da qualunque combustione, anche casalinga) e monossido di carbonio tra gli inquinanti più pericolosi. Il limite: gli studi non tengono conto dell’inquinamento indoor ...Si tratta di particelle solide e liquide, di diametro inferiore a 10µm, generate da fenomeni naturali, o più comunemente dai gas di scarico delle automobili o dall’inquinamento degli impianti ...