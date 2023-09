Influenza 2023 | come proteggersi e come affrontare i sintomi

Leggi su dilei

(Di martedì 26 settembre 2023) La parola d’ordine è una, almeno per le persone a rischio per età o per patologia. Vaccinazione. Anche e soprattutto parlando di, alla luce della riaccensione di Covid. Perché la coesistenza e sovrapposizione dell’stagionale con il Sars-CoV-2 preoccupa. Anche e soprattutto le donne. In due casi su tre guardano con preoccupazione e ansia ai mesi che verranno, per la possibilità che anche quest’anno i virus siano particolarmente contagiosi e virulenti e per l’impatto che i virusli e possibili nuove ondate di Covid-19 possano avere sulle abitudini quotidiane. A dirlo è la ricerca condotta da Human Highway per Assosalute, presentata a Milano. Cosa ci dobbiamo aspettare Secondo Fabrizio Pregliasco, Virologo, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università di Milano e Direttore ...