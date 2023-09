Infettivologi | ' non è detto che Pirola porti a mini ondata casi o malattia grave'

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - "Il fatto che la variante BA.2.86 o '' sia stata sequenziata nei giorni dell'arrivo in Italia del vaccino anti-Covid aggiornato sembra uno scherzo del destino. E' una variante che ha una 'spike' diversa da tutte le altre varianti Omicron con oltre 35 mutazioni e con queste caratteristiche potrebbe essere una tipologia di virus che infetta anche i guariti e i vaccinati. L'interesse della comunità scientifica però deve essere sul fatto che possa essere o meno più contagiosa e trasmissibile, abbiamo visto che EG.5 o 'Eris' ha fattodima non èche anchepossa causare grandi numeri". Così all'Adnkronos Salute l'infettivologo Marco Falcone, segretario della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit). Cosa ...

Ma - avverte - al momentoci sono motivi per pensare che abbia un impatto clinico diverso dalle altre, ovvero che possa dare una malattia Covid più grave". Secondo l'infettivologo, "in ogni ...Al via la campagna vaccinale, sia per l'influenza stagionale, sia per le variante aggiornate del covid.e epidemiologi sono concordi nel consigliarlasolo agli anziani e ai pazienti fragili, ma anche ai più giovani. L'obiettivo è creare una rete di comunità.

La risposta sulla variante Covid dell'infettivologo Marco Falcone, segretario della Società italiana malattie infettive e tropicali ...