Infarto miocardico | sintomi | cause e come intervenire

Leggi su dilei

(Di martedì 26 settembre 2023) Sappiamo bene quanto ogni singola parte del nostro corpo (sia che si tratti di un organo, di un muscolo, di un’articolazione) sia indispensabile per condurre le attività quotidiane. Di tanto in tanto possono essere interessate da un’infezione o da una malattia acuta o cronica, da trattare subito e in modo corretto. Tuttavia, ci sono organi –il cuore – che solo in rari casi ci danno segnali di un loro malfunzionamento. La condizione “silente” però, potrebbe essere deleteria e con il tempo portare a un costante peggioramento; non a caso, ad oggi, le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima causa di decesso a livello mondiale. L’apparato cardiovascolare necessita di una costante prevenzione, poiché condizionil’del miocardio, possono mettere in pericolo la vita stessa del soggetto. Ad essere maggiormente ...