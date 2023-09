Incredibile scoperta | bambina scomparsa trovata a 5 chilometri da casa | il suo cane l' ha sorvegliata mentre dormiva

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 26 settembre 2023) Oggi Notizie Non è un film, ma la realtà: unadi soli due anni scompare nel proprio cortile e viene ria cinquedi distanza, sana e salva, grazie all'aiuto dei suoi due amici a quattro zampe! La storia è straordinaria, degna di un film di Hollywood. La piccola Thea, a soli due anni di età,dal cortile diè stata riaddormentata e in ottima salute, in compagnia dei suoi fedeli amici a quattro zampe, dopo ore di ricerche. Lae il ritrovamento di Thea Tutto ha avuto inizio quando la famiglia Chase ha segnalato ladella loro piccolaalla polizia. Per ore, la preoccupazione e l'angoscia hanno preso il sopravvento, fino a quando è arrivata la notizia tanto attesa: ...