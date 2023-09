Incidenti sul lavoro | tragedie nella regione | operaio morto ed un ferito grave

(Di martedì 26 settembre 2023) Altrisulche hanno colpito la: unha perso la vita mentre un altro è ricoverato in gravissime condizioni I sindacati continuano ad essere sul piede di guerra. Soprattutto per le ultime notizie che continuano ad arrivare dal mondo del. Le stesse non sono affatto delle migliori. In particolar modo dalla Campania dove vi raccontiamo due episodi molto. Il primo arriva dalla fabbrica aeronautica ‘Leonardo‘ situata a Pomigliano d’Arco. Un, di una ditta edile, sta lottando tra la vita e la morte. In questo momento si trova ricoverato in un letto di ospedale. Struttura edile (Ansa Foto) Notizie.comAd annunciarlo, con una nota, le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm. Il tutto dopo che è ...

(Adnkronos) – Ancora tre morti in Incidenti sul lavoro in meno di 24 ore. Dopo l'esplosione avvenuta ieri in una fabbrica in provincia di Chieti, ...

In un caso si sono scontrate un’auto e una moto, nell’altro tre vetture. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave

Una tranquilla giornata sul Gran Sasso poteva trasformarsi in tragedia quando un alpinista toscano è precipitato per oltre dieci metri sulla parete ...

Ajax - Feyenoord sospesa per incidenti sugli spali sul risultato di 0-3: i tifosi lanciano di tutto in campo Che il clima non fosse dei migliori ...

... a rischio la salute mentale del 39 per cento dei giovani La storia di Dave e i terribili dati... preceduta solamente dastradali e da infezioni delle vie respiratorie. Alcuni dati ..."Sappiamo bene che un approvvigionamento energetico stabile può basarsi solocarbone o sull'...per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro per via di una serie di gravi...

Incidenti sul lavoro, a Teramo morto giovane folgorato su traliccio Chiaro Quotidiano

Incidenti sul lavoro, operaio muore folgorato Il Capoluogo

In una sala da biliardo un uomo ha sparato contro un avventore per poi puntare l'arma contro se stesso: è successo a Prato, dove indaga la polizia ...Il docente modenese era improvvisamente sparito nell’agosto scorso mentre si trovava in Germania. Nelle scorse ore l’uomo ha chiamato casa raccontando quanto gli era capitato e di essere ora in un osp ...