Incidente stradale per la “Figlia del Presidente” | “Estratta dalle lamiere | sono miracolata”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 26 settembre 2023)per Maria Cacialli, nota a tutti come la “del”, titolare dell’omonima pizzeria in via del Grande Archivio, nel cuore del centro storico di Napoli. La donna ha postato alcuni video da un letto d’ospedale in cui ha raccontato la vicenda, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.