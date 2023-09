Incidente al Rione Libertà | scontro tra auto e scooter | un ferito

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnstradale è avvenuto questa notte al, precisamente in via Piccinato. Un’vettura, una Lancia, alla cui guida vi era una donna, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un motorino. Ad avere la peggio la ragazza che stava percorrendo l’arteria a bordo del suo ciclomotore. Scattato l’allarme, la ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso l’Ospedale San Pio. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Questura di via De Caro per gli accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.