Inaugurata a Caiazzo una lavanderia self-service finanziata dal GAL Alto Casertano

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 26 settembre 2023). Apre i battenti aunadal Gruppo di Azione Localecon i fondi a valere sulla tipologia di intervento 6.2.1 del Psr 2014/2020. Il taglio del nastro dell’attività extra agricola in zona rurale, avvenuta nei giorni scorsi in via Ponte della Vecchia, all’ingresso del capoluogo caiatino, ha visto la presenza, in rappresentanza del Gal e del suo presidente Manuel Lombardi, del coordinatore Pietro Andrea Cappella, del sindaco diStefano Giaquinto, della titolare Chiara Altieri con il marito Giuseppe, e di diversi amministratori locali. La struttura è stata realizzata all’interno di un’area dove è stato impiantato di recente anche un autolavaggio automatico, con un ...