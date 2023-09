Inail condannata a risarcire la vedova di un lavoratore morto per mesotelioma

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) PALERMO (ITALPRESS) – La Corte d'Appello di Palermo ha ribaltato la decisione di primo grado al Tribunale di Marsala e ha condannato l'ladi N.V., undeceduto nel 2020 per unmaligno epitelioide a causa dell'esposizione alle pericolose fibre di amianto durante i 50 anni di attività lavorativa, prima come meccanico frigorista, poi nel cantiere navale di Trapani. La, R.S., riceverà anche una rendita dal valore di circa 45.000 euro, in aggiunta agli arretrati. Si legge nella sentenza: “ilpleurico è un tumore letale quasi nel 100% dei casi e che è dimostrato svilupparsi nella quasi totalità dei casi secondariamente ad esposizione all'asbesto (amianto)”. Da qui deriva l'obbligo dell'di ...