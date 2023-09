In Trenord volano solo i premi all’Ad Piuri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 settembre 2023) Il cielo ha evidentemente un occhio di riguardo per la nidiata di manager pubblici lombardi che hanno fatto parte di Comunione e liberazione. In particolare sembra volgere il suo sguardo benevolo sulla testa di Marco, amministratore delegato diche è anche direttore generale di Ferrovie Nord Milano (FNM). Perché, mentre contro il cielo imprecano i pendolari lombardi alle prese con ritardi e cancellazioni, tanto che saranno 25 le direttrici servite dasulle quali scatterà in ottobre il bonus del 30% per i ritardi accumulati in giugno, Marco, per il terzo anno consecutivo, ha visto aumentare i suoi emolumenti. Lievitano a 627mila euro l’anno i compensi dell’Ad di. Malgrado le critiche al dirigente targato CL In virtù dei suoi due ruoli il top ...