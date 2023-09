In Palestina i funzionari sauditi parlano di normalizzazione con Israele

Leggi su formiche

(Di martedì 26 settembre 2023) Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, incontrerà una delegazione saudita nella Cisgiordania. La delegazione sarà guidata dall’ambasciatore dell’Arabia Saudita in Giordania, Nayef Al Sudairi, durante una visita di due giorni che inizia oggi, martedì 26 settembre. L’ambasciatore ricopre anche il doppio ruolo per la questione palestinese e per gli affari consolari israeliani, così come annunciato ad agosto, con una mossa politico-diplomatica che non è troppo piaciuta agli israeliani. Il ministero degli Esteri palestinese ha descritto questa visita come un passo significativo nel rafforzamento e nell’avanzamento delle relazioni bilaterali, dando una dimensione narrativa all’incontro per non perdere il passo sugli affari correnti. Laprocede La visita si inserisce infatti nel contesto degli sforzi in corso tra Arabia Saudita e...