Imma Tataranni 3 | Seconda Puntata | Calogiuri Cerca La Verità Sull’Attentato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 26 settembre 2023)3,esce dal coma ma è profondamente cambiato ein modo ossessivo di trovare i colpevoli dell’attentato. Intanto, lui edtornano ad occuparsi di indagini, come sempre…3 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà, rimasto gravemente ferito dopo l’attentato che ha fatto perdere la vita a Saverio Romaniello. Dopo essersi ripreso, il ragazzo vorrà a tutti i costi sapere che cosa è successo davvero a lui e a Saverio. Ovviamente ci sarà spazio anche per le vicende di, ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro....