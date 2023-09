Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è terminato da più di un anno. Entrambi hanno voltato pagina, eppure non mancano l’occasione per ...

Ilary Blasi è al centro dell’attenzione in questo periodo per il suo futuro a Mediaset. C’è stata poca chiarezza in questi mesi e i dubbi del ...

come Barbara d'Urso L'azzardato paragone è stato sollevato ieri sera da Valerio Staffelli nel corso della prima puntata di Striscia la Notizia , durante la quale ha consegnato il Tapiro ...In attesa di comprendere che cosa sarà riservato a, alla sua Isola e ai possibili progetti che Mediaset riserva in questa stagione al netto della presentazione dei palinsesti, si consuma senza interruzione di continuità la vicenda legata ...

Ilary Blasi mostra su Instagram la parure ricevuta in regalo da Chiara Ferragni Corriere TV

Il primo tapiro della nuova stagione di Striscia la Notizia se l'è aggiudicato Ilary Blasi. A dare la notizia è stata la conduttrice stessa in una storia su Instagram. Nel… Leggi ...Ilary Blasi come Barbara d'Urso "Per ora senza contratto", Isola in forse. Cosa è emerso durante la consegna del Tapiro di Striscia.