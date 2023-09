Il Sindaco di Rozzano | «L’Inter vuole il nuovo stadio per vendere»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 settembre 2023) Giovanni Ferretti De Luca,di, ha parlato del possibiledelnel suo comune Giovanni Ferretti De Luca,di, ha parlato del possibiledelsul canale Youtube di Diego Ligorio. PAROLE – «Parlo da tifoso, a titolo personale, io credo che Milan e Inter stiano perfezionando un pacchetto per rendere le due squadre appetibili, questo non può prescindere da un progetto di uno. Può essere pensato tutto in funzione di una futura vendita. Per quanto riguarda, se Suning riuscisse a rifinanziare il debito, magari potrebbe rischiare di rimanere, fare lo, e poi rila ...