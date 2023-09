 Il romanzo della conquista dello Spazio - Presentazione del libro “Vedo la terra azzurra”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Quantoc'è oggi per lo? Molto, anzi moltissimo, anche per l'Italia. Purtroppo pochi lo sanno ma il nostro è stato il terzo Paese al mondo, dopo i colossi di U.R.S.S. e U.S.A. a portare un proprio satellite in orbita. Era il 15 Dicembre 1964, e il satellite San Marco 1 solcava le distese celesti, grazie all'intuito e all'ingegno visionario di Luigi Broglio, Ufficiale dell'Aeronautica, nato a Mestre ma originario di Borgofranco d'Ivrea. Broglio è considerato il padre dell'Astronautica, il che fa del suo Canavese un territorio importante per il comparto: tanto per ragioni storiche quanto, oggi, per la limitrofa presenza di realtà industriali internazionalmente riconosciute. Un'eredità significativa, che si inserisce nel vasto percorso dell'Italia fra le stelle, con eccellenze tecnologiche che oggi operano nei principali progetti di ricerca ...