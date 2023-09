Il “Roller Day” è un successo | coinvolte 132 piazze d' Italia

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una grandiosa festa tricolore che si è tenuta contemporaneamente in 132 tra le più bellene, da piazza Duomo a Milano a piazza Franco Battiato a Catania, passando per Savona, Ferrara, Pescara e Reggio Calabria. Non poteva riuscire meglio la seconda edizione del “Day”, la giornata dedicata alla promozione delle discipline a rotelle, organizzata annualmente dalla Federazionena Sport Rotellistici: superato anche lo straordinario numero delle 117 città raggiunte lo scorso anno, in occasione della ricorrenza del Centenario. “IlDay – ha commentato con soddisfazione il presidente Fisr, Sabatino Aracu – è stata una splendida occasione per comunicare e diffondere a migliaia di persone le nostre magnifiche discipline, creando relazioni con le comunità ...

Domenica 24 settembre 2023 presso Piazza Garibaldi a Senigallia la società LunA Sports Academy con il patrocinio del Comune di Senigallia organizza una giornata sui pattini denominata. A partire dalle ore 15.30 tutti (bambini e non) potranno provare l'ebrezza di pattinare seguiti da Istruttori Federali (pattini e casco saranno offerti dall'organizzazione); a seguire ...In piazza Vico a Chieti il primo ottobre arriva l'evento dedicato al pattinaggio su rotelle, il, che si festeggia in tutta Italia: dalle 10 di mattina alle 18 avrà spazio ed eventi da condividere con la città. 'Sarà uno spettacolo di sport e inclusione per la città' hanno esordito in ...

ROMA (ITALPRESS) – Una grandiosa festa tricolore che si è tenuta contemporaneamente in 132 tra le più belle piazze italiane, da piazza Duomo a ...