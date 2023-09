Il “Roller Day” è un successo | coinvolte 132 piazze d' Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una grandiosa festa tricolore che si è tenuta contemporaneamente in 132 tra le più bellene, da piazza Duomo a Milano a piazza Franco Battiato a Catania, passando per Savona, Ferrara, Pescara e Reggio Calabria. Non poteva riuscire meglio la seconda edizione del “Day”, la giornata dedicata alla promozione delle discipline a rotelle, organizzata annualmente dalla Federazionena Sport Rotellistici: superato anche lo straordinario numero delle 117 città raggiunte lo scorso anno, in occasione della ricorrenza del Centenario. “IlDay – ha commentato con soddisfazione il presidente Fisr, Sabatino Aracu – è stata una splendida occasione per comunicare e diffondere a migliaia di persone le nostre magnifiche discipline, creando relazioni con le comunità ...