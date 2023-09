Il ricordo del figlio di Napolitano | La politica per lui era una cosa seria

(Di martedì 26 settembre 2023) "Viviamo questo momento in spirito di unita e condivisione". Lo ha detto Giuliodel presidente emerito della Repubblica, nel corso dei funerali del padre nell'Aula della Camera.ha ringraziato le autorità presenti e i cittadini per la presenza alla camera ardente...

San Felice Circeo – Correre in riva al mare, in una giornata baciata dal sole, è stato il regalo più bello per gli oltre 120 atleti che hanno voluto ...

...pensare che il Suo garbato e ironico modo di fare e il Suo spirito continueranno a vivere neldegli italiani ma anche in qualcosa di più grande di tutti noi. Ciao Presidente' la chiusura...Per l'occasione, Borgonzoni ha dichiarato: "Tutta la potenzalinguaggio audiovisivo per ... un'iniziativa che si aggiunge a quelle che come Ministero metteremo a punto per celebrarne ilin ...

Napolitano, il ricordo del suo barbiere: «Una volta dimenticò di pagare, si scusò dicendo ‘non volevo fare il portoghese’» La Sicilia

Il ricordo del barbiere di Napolitano: «Una volta dimenticò di pagare, si scusò dicendo: ‘Non volevo fare il... Corriere TV

Grande successo per la settima edizione del Festival Internazionale della Civiltà Nuragica, che dal 21 al 24 di settembre ha toccato ben cinque comuni dell’isola – Oristano, Cagliari, Sarroch, Selargi ...Aprirà l’incontro Giovanni Rainisio Presidente dell’ISRECIm, per continuare con gli interventi di Fulvio Vassallo e dell’autore.