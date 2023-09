Il programma del RomaFF18 | dalla storia della famiglia Florio al debutto alla regia di Paola Cortellesi

Leggi su funweek

(Di martedì 26 settembre 2023) Svelato ildel, la Festa del Cinema di Roma 2023 che dal 18 al 29 Ottobre animerà l’Auditorio ParcoMusica (e non solo) con la sua diciottesima edizione. Un, quello presentatoDirettrice ArtisticaMalanga, che vede 28 Paesi partecipanti e 98 film a comporre la Selezione Ufficiale. Come per il 2022 tornano i premi a cui quest’anno si aggiunge il Premio SIAE CinemaMiglior Sceneggiatura Under 35, per far emergere e sostenere il talento delle nuove generazioni al cinema. I 18 titolisezione Progressive Cinema si contenderanno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran PremioGiuria, Miglior, Miglior sceneggiatura, ...