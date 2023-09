Il principe William e il figlio George a breve affronteranno un piccolo grande sacrificio

Leggi su amica

(Di martedì 26 settembre 2023) Essere il re del Regno Unito o l’erede al trono ha i suoi pregi e i suoi difetti. Tra questi ultimi ci sono, indubbiamente, tutti i limiti imposti dal ruolo. Unereditario quale è, ad esempio, non può andare agli Uffizi a Firenze senza pianificare la visita e avvisare le guardie del corpo, così come non può andare liberamente al supermercato o a vedere Piazza di Spagna. Gli è preclusa la possibilità di andare al cinema al sabato sera o di partecipare a una sagra di paese. Muoversi in giro per il mondo, per un royal di alto livello, presenta, insomma, parecchie limitazioni. Resta il fatto che, insieme a tante gioie e soddisfazioni, i membri della royal family sono costretti anche a fare diversi sacrifici. Uno di questi, in particolare, a ...