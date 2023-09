Il presidente del Tigres ucciso a colpi di pistola | l’agguato dopo la sconfitta | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 26 settembre 2023) Una notizia shock ha sconvolto il mondo del calcio. Edgar Paez,del(un club colombiano di seconda divisione), è statoladella sua squadra contro l’Atletico. La conferma è arrivata direttamente dal club. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo 63enne aveva da poco lasciato lo stadio in compagnia della figlia, quando è stato avvicinato da due uomini su una moto che gli hanno sparato da distanza ravvicinata. L’uomo è morto sul colpo e sono state avviate le indagini della Polizia. “Ile il mondo dello sport colombiano sono distrutti dalla notizia”, ha scritto il club sui propri profili social. “Il suo impegno per ile per lo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un marchio indelebile su tutti ...